Dans le cadre du lancement des travaux de renouvellement urbain du quartier Saint Julien, une journée festive vous est proposée. Ce sera l’occasion de découvrir cette cité des années 1970 par des balades, des stands, des jeux, des discussions pour réfléchir à ce patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Balade guidée vidéo-mapping (fresque lumineuse) menée par un guide et le vélumens de Pix3l. Centre commercial Saint-Julien 2159 avenue du Général de Gaulle, 76350 Oissel Oissel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

