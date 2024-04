Balade guidée Taller, samedi 13 avril 2024.

Balade guidée Taller Landes

Une sensibilisation sur la voie de l’eau, sur un site Natura 2000, au travers de son cycle et de ses magnifiques propriétés de mise en relation essentielle à la vie et autres, organisation de visites des sources et zones humides des landes pour y associer une sensibilisation sur la biodiversité.

Raphaël et Sophie sont animateurs et éducateurs de l’écologie et de l’environnement (biodiversité et fonctionnalité des zones humides).

Gratuit. Tout public.

Réservations au 06 11 34 68 44 ou contact@fish-castets.fr .

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@fish-castets.fr

