BALADE GUIDEE “Sur le chemin des blockhaus” Fort-Mahon-Plage, 9 avril 2022, Fort-Mahon-Plage.

BALADE GUIDEE “Sur le chemin des blockhaus” Fort-Mahon-Plage

2022-04-09 – 2022-04-09

Fort-Mahon-Plage Somme

PRETS A REMONTER LE TEMPS ?

Plongez au cœur de l’Histoire sur les traces du Mur de l’Atlantique…

Pour cette sortie entre « Nature » et « Culture », on chausse les baskets et on part en compagnie de Sébastien pour un voyage hors du temps. Un circuit de mémoire où revivent les vestiges qui furent édifiés le long du littoral picard entre 1941 et 1944. On découvre Fort-Mahon-Plage sous une autre facette insoupçonnée depuis le cœur de ville, en passant par la plage, la baie d’Authie, le massif dunaire, milieu urbain…

On aime : un circuit de mémoire captivant et instructif ponctué d’anecdotes accessible à tout âge.

Votre guide : Sébastien, enfant du pays saura vous transmettre avec enthousiasme sa passion pour l’Histoire et la Nature. Son envie de transmettre captive même les plus novices !

Équipement à prévoir : chaussures fermées (de marche ou baskets). Vêtements adaptés aux conditions météo. Une bouteille d’eau et un encas.

Durée: 2h

Tarifs: 13€/adulte (+12ans), 6.5€/enfants (6 à 12 ans), gratuit pour les -6ans.

Infos et réservation à l’office de tourisme de Fort-Mahon-Plage

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrites. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la veille de la prestation et cette dernière sera remboursée.

Fort-Mahon-Plage

