Ancienne usine Dofin, le samedi 18 septembre à 14:00

Marche sur l’ancienne voie de chemin de fer des mines entre Firminy et Roche-la-Molière. Chaussures de marche conseillées, lampes pour passage des tunnels. Départ 14h devant l’usine Dofin carrefour rue de l’Ondaine et Professeur Calmette Marche sur l’ancienne voie de chemin de fer des mines entre Firminy et Roche-la-Molière Ancienne usine Dofin rue de l’Ondaine, Firminy Firminy Loire

