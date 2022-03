Balade guidée Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Balade guidée Saint-Vallier, 26 mars 2022, Saint-Vallier. Balade guidée Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

2022-03-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-26 12:00:00 12:00:00 Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier Mais qui poussent dans les fissures des trottoirs, le long des talus routiers, et sont désherbées sans pitié ? Découverte pratique pour reconnaitre les herbes folles et spontanées. Départ : rendez-vous avec Cloé à la médiathèque. mddc-stvallier@ladrome.fr +33 4 75 23 32 02 http://mediatheque.ladrome.fr/ Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Ville Saint-Vallier lieuville Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Departement Drôme

Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/

Balade guidée Saint-Vallier 2022-03-26 was last modified: by Balade guidée Saint-Vallier Saint-Vallier 26 mars 2022 Drôme Saint-Vallier

Saint-Vallier Drôme