Finistère Découverte de l’église, de Croas Pilo (croix à l’entrée du bourg) et des ruines de Languidou avec Mathieu Glaz et Joël Le Bec.

Rendez-vous place de la mairie, sous le figuier. Durée : environ 2h30

