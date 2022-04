Balade guidée Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Balade guidée Ploudalmézeau, 15 juillet 2022, Ploudalmézeau. Balade guidée Ploudalmézeau

2022-07-15 11:30:00 – 2022-07-15 17:00:00

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau Balade commentée autour de la pointe de Pen Ar Pont (historique : le passé gaulois notamment, faune : papillons, oiseaux, flore : orchidées notamment), pique-nique sur l’ilet de Bec. Circuit court 3 km. Parcours illustré d’anecdotes nombreuses, photographies, plans …

Au départ du parking de l’ancien camping de Tréompan. 3ppp.bzh@gmail.com +33 6 60 57 94 42 http://www.promeneursploudalportsall.com/ Balade commentée autour de la pointe de Pen Ar Pont (historique : le passé gaulois notamment, faune : papillons, oiseaux, flore : orchidées notamment), pique-nique sur l’ilet de Bec. Circuit court 3 km. Parcours illustré d’anecdotes nombreuses, photographies, plans …

Au départ du parking de l’ancien camping de Tréompan. Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Ville Ploudalmézeau lieuville Ploudalmézeau Departement Finistère

Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudalmezeau/

Balade guidée Ploudalmézeau 2022-07-15 was last modified: by Balade guidée Ploudalmézeau Ploudalmézeau 15 juillet 2022 finistère Ploudalmézeau

Ploudalmézeau Finistère