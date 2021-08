Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Hérault, Saint-Clément-de-Rivière BALADE GUIDÉE NATURALISTE ET DÉGUSTATIVE : « À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE GRAND PIC SAINT-LOUP » Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Clément-de-Rivière Hérault Saint-Clément-de-Rivière 35 EUR Le temps d’une demi-journée, ouvrez votre œil naturaliste et explorez un territoire fascinant ! En compagnie des guides archéologues d’Ingeniosus, aventurez-vous au cœur d’un riche espace pour y découvrir son histoire, sa végétation, ses paysages et même sa géologie. La balade guidée, de 5 km (environ 3h), vous fera traverser et comprendre l’emblématique garrigue puis vous mènera jusqu’à la source du fleuve Lez pour y découvrir un écosystème très particulier. Depuis un espace plus élevé, vous observerez aussi le fameux Pic Saint-Loup ainsi que son petit frère l’Hortus et percerez les mystères de leur origine et leurs particularités. Enfin, nous ferons une pause-repas en plein air (pensez à ramener votre pique-nique) durant laquelle sera offerte une dégustation de vin local, pour savourer et découvrir une autre forme de l’expression régionale. Le temps d’une demi-journée, ouvrez votre œil naturaliste et explorez un territoire fascinant !

Le temps d'une demi-journée, ouvrez votre œil naturaliste et explorez un territoire fascinant ! En compagnie des guides archéologues d'Ingeniosus, aventurez-vous au cœur d'un riche espace pour y découvrir son histoire, sa végétation, ses paysages et même sa géologie. La balade guidée, de 5 km (environ 3h), vous fera traverser et comprendre l'emblématique garrigue puis vous mènera jusqu'à la source du fleuve Lez pour y découvrir un écosystème très particulier. Depuis un espace plus élevé, vous observerez aussi le fameux Pic Saint-Loup ainsi que son petit frère l'Hortus et percerez les mystères de leur origine et leurs particularités. Enfin, nous ferons une pause-repas en plein air (pensez à ramener votre pique-nique) durant laquelle sera offerte une dégustation de vin local, pour savourer et découvrir une autre forme de l'expression régionale. +33 4 48 20 05 28

