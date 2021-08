Nantes Jardin des Plantes Nantes Loire-Atlantique, Nantes Balade guidée Nantes et le suréalisme Jardin des Plantes Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le samedi 18 septembre à Jardin des Plantes Nantes Sur inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 20 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Ce parcours propose de découvrir à travers la ville les lieux où se sont retrouvés les surréalistes. André Breton, Jacques Vaché, Benjamin Péret …, mais aussi les lieux qui les ont inspirés. Jardin des Plantes Nantes rue gambetta nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

