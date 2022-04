Balade guidée “Millet, peintre-paysan de la Hague” – Maison natale Jean-François Millet

Balade guidée "Millet, peintre-paysan de la Hague" – Maison natale Jean-François Millet

2022-07-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-14 16:00:00 16:00:00 Balade commentée pour découvrir le hameau Gruchy,, jusqu’au point de vue du Castel Vendon, sur les lieux qui ont inspiré l’artiste.

Informations complémentaires et réservation (obligatoire) : 02 33 01 81 91.

Tout public à partir de 8 ans.

Tarif : 2 €, gratuit pour les – de 18 ans.

Sur réservation, nombre de places limité.

