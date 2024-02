Balade guidée « Les voies de l’eau » Pisciculture Castets, samedi 10 février 2024.

Randonnée pédestre en boucle de 2h30 à 3h dans du sable avec stations d’interprétation du paysage et d’observations naturalistes; Sensibilisation sur la voie de l’eau au travers de son cycle et de ses magnifiques propriétés de mise en relation essentielle à la vie et aux autres atelier participatif en balade nature de 3h pour connaître les sources et les zones humides des Landes, sensibilisation à la biodiversité et approche sensorielle des milieux.

Ecosystèmes visités Boisements forestiers sur la lande, landes humides, tourbières, ruisseau , forêt galerie, sources et zones humides associées.

Prévoir chaussures (bottes) et vêtements adaptés, une paire de jumelles est conseillée.

Inscriptions au 06 11 34 68 44. .

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Pisciculture 21 route de Taller

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@fish-castets.fr

