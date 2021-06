Caen ESAM Caen, Calvados Balade guidée / Les paysages de la presqu’île : passé, présent, futur ESAM Caen Catégories d’évènement: Caen

**Les paysages de la presqu’île : passé, présent, futur.** Au départ de l’ESAM, une déambulation à pied vous fera découvrir les différents paysages de la Presqu’île. Il s’agira de comprendre son évolution, de son histoire industrialo-portuaire à sa transformation en île habitable et habitée, cernée par l’Orne et son canal. Territoire d’expérimentations urbaines, vous aurez l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives citoyennes et de nouveaux usages qui se développent sur la Presqu’île. Uniquement le samedi 18 septembre 2021, 2 creneaux possibles : – de 10h à 11h45 – de 14h à 16h

Sur inscription, nombre de places limitées. Départ à 10h et 14h

