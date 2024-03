BALADE GUIDÉE: LES MENHIRS DES BONDONS – MARIETTE EMILE Les Bondons, lundi 10 juin 2024.

BALADE GUIDÉE: LES MENHIRS DES BONDONS – MARIETTE EMILE Les Bondons Lozère

Balade guidée à la découverte des pierres dressées depuis des millénaires, dans un paysage dénudé, avec les montagnes à perte de vue.

Venez plonger dans une Préhistoire proche et méconnue le Néolithique. Qu’est-ce qu’un menhir, qui sont les bâtisse…

Balade guidée à la découverte des pierres dressées depuis des millénaires, dans un paysage dénudé, avec les montagnes à perte de vue.

Venez plonger dans une Préhistoire proche et méconnue le Néolithique. Qu’est-ce qu’un menhir, qui sont les bâtisseurs, et pourquoi tant d’efforts ?

Durée 2h. Sur réservation. Rdv au parking de la carrière. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-10 10:00:00

fin : 2024-06-10 12:00:00

Colobrieres

Les Bondons 48400 Lozère Occitanie

L’événement BALADE GUIDÉE: LES MENHIRS DES BONDONS – MARIETTE EMILE Les Bondons a été mis à jour le 2024-03-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes