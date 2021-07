Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Balade guidée : les marins en escal au Havre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Balade guidée : les marins en escal au Havre Le Havre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Havre. Balade guidée : les marins en escal au Havre 2021-07-03 14:15:00 14:15:00 – 2021-07-03

Le Havre Seine-Maritime Pour mieux connaître ces hommes dont lieux de vie et de travail ne font qu’un, LH Port Center vous propose des parcours commentés. Après un départ de sa salle panoramique, qui surplombe l’entrée historique du port du Havre, leur guide, Mathieu, vous emmènera à la bibliothèque Oscar Niemeyer, puis accostera au Seamen’s Club, lieu d’accueil privilégié des marins en escale dans les villes. La visite débute à 14h15, au départ du LH Port Center. A partir de 8 ans.

Durée : 3 heures.

Réservations obligatoire et paiement en ligne : https://www.billetweb.fr/balade-guidee-les-marins-en-escale-au-havre

