Balade guidée « Les clichés du Moyen-Âge » Crozant, dimanche 11 août 2024.

Balade guidée « Les clichés du Moyen-Âge » Crozant Creuse

Cette visite guidée, accessible à tous, démonte une par une les idées reçues les plus répandues sur le moyen âge. Chaque thématique abordée aux travers des clichés permet de découvrir les différentes facettes de la forteresse de façon ludique et anecdotique.

À partir de 8 ans. Tarif 8€.

Forteresse médiévale de Crozant

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine info@paysdunois-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 09:30:00

fin : 2024-08-11 11:30:00



