Balade guidée “La ronde des chauves souris”, 10 septembre 2022, .

Balade guidée “La ronde des chauves souris”

2022-09-10 – 2022-09-10

EUR 5 Les « Carrières souterraines de Villegouge » classées Natura 2000, s’étendent sur 960,2 hectares sur les 5 communes de Villegouge, Saint Aignan, La Rivière, Lugon et l’Île du Carney et SaintGermain-de-la-Rivière. Actuellement abandonnées, elles servent de gîte aux chauves-souris qui chassent dans le vignoble préservé. Accompagné par Karine, votre guide nature, découvrez le monde captivant de la nuit et de ses habitants les plus célèbres… Mammifères fugitifs, empreints de mystère, nourrissant croyances et légendes, les chauves-souris sont des animaux fascinants. Après un descriptif du cycle et du mode de vie des espèces présentes en Gironde, nous vous embarquerons dans l’observation de la chasse aux insectes effectuée par ces animaux virevoltants.

Déplacement à pieds : 4.5 km Prévoir chaussures et vêtements adaptés, lotion anti-moustique, lampe torche ou frontale (pas de smartphone)

Les « Carrières souterraines de Villegouge » classées Natura 2000, s’étendent sur 960,2 hectares sur les 5 communes de Villegouge, Saint Aignan, La Rivière, Lugon et l’Île du Carney et SaintGermain-de-la-Rivière. Actuellement abandonnées, elles servent de gîte aux chauves-souris qui chassent dans le vignoble préservé. Accompagné par Karine, votre guide nature, découvrez le monde captivant de la nuit et de ses habitants les plus célèbres… Mammifères fugitifs, empreints de mystère, nourrissant croyances et légendes, les chauves-souris sont des animaux fascinants. Après un descriptif du cycle et du mode de vie des espèces présentes en Gironde, nous vous embarquerons dans l’observation de la chasse aux insectes effectuée par ces animaux virevoltants.

Déplacement à pieds : 4.5 km Prévoir chaussures et vêtements adaptés, lotion anti-moustique, lampe torche ou frontale (pas de smartphone)

Les « Carrières souterraines de Villegouge » classées Natura 2000, s’étendent sur 960,2 hectares sur les 5 communes de Villegouge, Saint Aignan, La Rivière, Lugon et l’Île du Carney et SaintGermain-de-la-Rivière. Actuellement abandonnées, elles servent de gîte aux chauves-souris qui chassent dans le vignoble préservé. Accompagné par Karine, votre guide nature, découvrez le monde captivant de la nuit et de ses habitants les plus célèbres… Mammifères fugitifs, empreints de mystère, nourrissant croyances et légendes, les chauves-souris sont des animaux fascinants. Après un descriptif du cycle et du mode de vie des espèces présentes en Gironde, nous vous embarquerons dans l’observation de la chasse aux insectes effectuée par ces animaux virevoltants.

Déplacement à pieds : 4.5 km Prévoir chaussures et vêtements adaptés, lotion anti-moustique, lampe torche ou frontale (pas de smartphone)

Argiope

dernière mise à jour : 2022-04-05 par