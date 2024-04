Balade guidée « La pêche au pays des rias » + rencontre avec un pêcheur de chalut La Semaine de nos Rias 2024 Parking du Corps de Garde Moëlan-sur-Mer, lundi 29 avril 2024.

Balade guidée et rencontres rares à ne pas manquer avec les derniers pêcheurs du port de Bélon, votre guide experte du territoire, Véronique, vous dévoilera tout de ce métier si difficile et passionnant !

Au départ du parking de Beg-Porz, depuis le GR 34, vous rejoindrez le Port de Bélon situé à 1,5 km en amont (prévoir retour), pour retrouver le dernier chalutier en exercice et observer Bertrand débarquer « la pêche du jour » à la halle à marée où les ventes directes ont lieu. Un moment unique pour découvrir le monde marin, sa beauté ainsi que ses difficultés !

L’évènement peut être annulé selon les conditions météorologiques.

Lieu de départ Kerfany à Moëlan-sur-mer à 15h30 sur le Parking de Beg-Porz afin de récupérer le GR 34

Balade déconseillée aux plus petits ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 15:30:00

fin : 2024-04-29 17:30:00

Parking du Corps de Garde Lieu-dit Kerouant

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

