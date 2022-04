Balade guidée “la nature des bords de chemin en Fronsadais” Saillans Saillans Catégories d’évènement: Gironde

Saillans

Balade guidée “la nature des bords de chemin en Fronsadais” Saillans, 19 juin 2022, Saillans. Balade guidée “la nature des bords de chemin en Fronsadais” Saillans

2022-06-19 – 2022-06-19

Saillans Gironde Saillans EUR 5 Au départ du port de Saillans, nous longerons l’Isle sur un secteur ombragé. La route Charlemagne dotée d’une flore de côteau calcaire nous mènera à travers des prairies à papillons, menant à un panorama sur la vallée de l’Isle. Pour rejoindre le point de départ, nous traversons des prairies surplombant la vallée de l’Isle, aux fossés riches en biodiversité. Une proposition qui offre aux participants l’envie de prendre le temps nécessaire pour voir ce que l’on ne regarde plus. Au départ du port de Saillans, nous longerons l’Isle sur un secteur ombragé. La route Charlemagne dotée d’une flore de côteau calcaire nous mènera à travers des prairies à papillons, menant à un panorama sur la vallée de l’Isle. Pour rejoindre le point de départ, nous traversons des prairies surplombant la vallée de l’Isle, aux fossés riches en biodiversité. Une proposition qui offre aux participants l’envie de prendre le temps nécessaire pour voir ce que l’on ne regarde plus. +33 5 57 84 86 86 Au départ du port de Saillans, nous longerons l’Isle sur un secteur ombragé. La route Charlemagne dotée d’une flore de côteau calcaire nous mènera à travers des prairies à papillons, menant à un panorama sur la vallée de l’Isle. Pour rejoindre le point de départ, nous traversons des prairies surplombant la vallée de l’Isle, aux fossés riches en biodiversité. Une proposition qui offre aux participants l’envie de prendre le temps nécessaire pour voir ce que l’on ne regarde plus. ©Phred

Saillans

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saillans Autres Lieu Saillans Adresse Ville Saillans lieuville Saillans Departement Gironde

Saillans Saillans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saillans/

Balade guidée “la nature des bords de chemin en Fronsadais” Saillans 2022-06-19 was last modified: by Balade guidée “la nature des bords de chemin en Fronsadais” Saillans Saillans 19 juin 2022 Gironde Saillans

Saillans Gironde