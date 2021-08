Nantes Château des ducs de Bretagne Loire-Atlantique, Nantes Balade guidée “La femme dans la statuaire nantaise” Château des ducs de Bretagne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Balade guidée "La femme dans la statuaire nantaise"
le samedi 18 septembre à Château des ducs de Bretagne

Les représentations de ces femmes dépendent de l’époque, du contexte et de leurs analyses permettent de comprendre l’évolution de la condition féminine d’une manière plus générale.

Sur inscription nombre de places limité à 20 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Balade guidée : à travers un circuit dans l’espace public autour du château, de la cathédrale, des cours et du jardin des plantes découverte de quelques représentations de femmes nantaises. Château des ducs de Bretagne 4, Place Marc Elder, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

