Balade guidée – Histoire et usages des plantes Les Arques, 22 juin 2022, Les Arques.

Tenue adaptée aux conditions climatiques, boisson, chaussures de marche.

Limité à 25 personnes. RDV transmis lors de l’inscription. En partenariat avec Julie Diaz, paysanne herboriste. Site ENS : Vallée de la Masse Le long des chemins, vous apprendrez à reconnaître les plantes de nos campagnes qui côtoient notre environnement quotidien. Pour chacune, découvrez l’origine de son nom, ses principales utilisations culinaires, médicinales et artisanales. On observe, on touche et on savoure quelques préparations en fin d’animation. Et si nous remettions au goût du jour ces plantes aux propriétés oubliées ? Tenue adaptée aux conditions climatiques, boisson, chaussures de marche.

Limité à 25 personnes. RDV transmis lors de l'inscription. En partenariat avec Julie Diaz, paysanne herboriste. Site ENS : Vallée de la Masse

Les Arques

