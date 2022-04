Balade guidée et initiation à l’aquarelle “les orchidées sauvages du Fronsadais” Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 8 mai 2022, Lugon-et-l'Île-du-Carnay.

Balade guidée et initiation à l’aquarelle “les orchidées sauvages du Fronsadais” Lugon-et-l’Île-du-Carnay

2022-05-08 – 2022-05-08

Lugon-et-l’Île-du-Carnay 33240

EUR 5 Chapeau sur la tête et loupe à la main, c’est la période pour se pencher et observer les plantes qui nous entourent, le Fronsadais offre des conditions favorables pour le développement des orchidées sauvages : sols calcaires, forêts, coteaux non cultivés… on y retrouve une vingtaine d’espèces différentes.

Partant au pied de l’église de Lugon, nous descendons vers un petit vallon humide pour ensuite remonter au travers d’une forêt mixte typique. Vous serez accompagnés par notre guide naturaliste et Alina Casaverde, plasticienne du Nord Gironde, vous aborderez les orchidées par le regard de l’artiste qui est en vous. Alina guidera vos gestes dans l’apprentissage de l’aquarelle tandis que Karine vous initiera à l’identification de ces plantes formidables.. Tout le matériel nécessaire à l’observation et à l’élaboration de vos œuvres vous sera fourni sur place.

Chapeau sur la tête et loupe à la main, c’est la période pour se pencher et observer les plantes qui nous entourent, le Fronsadais offre des conditions favorables pour le développement des orchidées sauvages : sols calcaires, forêts, coteaux non cultivés… on y retrouve une vingtaine d’espèces différentes.

Partant au pied de l’église de Lugon, nous descendons vers un petit vallon humide pour ensuite remonter au travers d’une forêt mixte typique. Vous serez accompagnés par notre guide naturaliste et Alina Casaverde, plasticienne du Nord Gironde, vous aborderez les orchidées par le regard de l’artiste qui est en vous. Alina guidera vos gestes dans l’apprentissage de l’aquarelle tandis que Karine vous initiera à l’identification de ces plantes formidables.. Tout le matériel nécessaire à l’observation et à l’élaboration de vos œuvres vous sera fourni sur place.

+33 5 57 84 86 86

Chapeau sur la tête et loupe à la main, c’est la période pour se pencher et observer les plantes qui nous entourent, le Fronsadais offre des conditions favorables pour le développement des orchidées sauvages : sols calcaires, forêts, coteaux non cultivés… on y retrouve une vingtaine d’espèces différentes.

Partant au pied de l’église de Lugon, nous descendons vers un petit vallon humide pour ensuite remonter au travers d’une forêt mixte typique. Vous serez accompagnés par notre guide naturaliste et Alina Casaverde, plasticienne du Nord Gironde, vous aborderez les orchidées par le regard de l’artiste qui est en vous. Alina guidera vos gestes dans l’apprentissage de l’aquarelle tandis que Karine vous initiera à l’identification de ces plantes formidables.. Tout le matériel nécessaire à l’observation et à l’élaboration de vos œuvres vous sera fourni sur place.

©Phred

Lugon-et-l’Île-du-Carnay

dernière mise à jour : 2022-04-06 par