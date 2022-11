Balade guidée et contée : les « fées » divers du Val Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: Morbihan

Morbihan Tréhorenteuc Morbihan A pas contés en Brocéliande, découvrez ce qui se cache derrière les sites que emblématiques du Val sans Retour : le Miroir aux fées, l’Arbre d’Or, le rocher des faux amants, le siège de Merlin.

Messieurs et jeunes messieurs, la fée Morgane vous attend, résisterez vous à son sortilège? Venez vous aventurer en compagnie d’Harmony, prenez garde aux korrigans, gardiens des lieux et ayez bon pied bon œil car il n’est pas sûr que vous vous en sortiez indemnes.

Votre guide-conteuse vous attends, n’hésitez pas à réserver au plus vite !

RDV 14h halles de Tréhorenteuc / départ 14h15 pour une balade de 3 km – durée 2h30 RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Départ assuré avec un minimum de 8 personnes à tarif plein

Dernière réservation vendredi veille de la prestation à 21h afin de confirmer ou non la tenue de la balade contée. Côté pratique :

– Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche en forêt

– Attention chemin escarpé, dénivelé à grimper

– Prévoir porte bébé car impraticable en poussette

– Annulation en cas de vigilance Orange Météo France Règlement par chèque ou espèces uniquement (si règlement en espèces merci de prévoir l’appoint) D’autres dates vous attendent tout l’hiver : 03/12/22 – 10/12/22 – 07/01/23 – 14/01/23 – 21/03/23 – 28/01/23- 04/03/23 – 11/03/23 – 18/03/23 – 25/03/23 harmonyvanderplancke@gmail.com +33 6 10 26 10 67 rue de Brocéliande Halles de Tréhorenteuc Tréhorenteuc

