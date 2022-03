BALADE GUIDEE “Escap’âne en baie d’Authie” Fort-Mahon-Plage, 24 avril 2022, Fort-Mahon-Plage.

BALADE GUIDEE “Escap’âne en baie d’Authie” Fort-Mahon-Plage

2022-04-24 – 2022-04-24

Fort-Mahon-Plage Somme

QUAND LES CHEMINS ONT DES OREILLES…

La rando prend un tout autre visage ! On part avec Delphine et ses ânes de bât à la découverte de la baie d’Authie. Abricot, Bella, Gribouille, Gudule, Lucien, Rodéo sont là pour que les enfants de 4 à 10 ans puissent se reposer à tour de rôle sur leur dos douillet tout en découvrant les secrets de la baie, sa faune et sa flore en compagnie des plus grands. Une expérience inoubliable où les enfants adoreront sans aucun doute leurs petits compagnons de balade !

Votre guide : Delphine vous ouvre son monde avec ses petits ânes poilus au caractère bien affirmé

Adulte: 35€

Enfants (4 à 10 ans): 33€

Enfants(-4ans) : Gratuit

Equipement à prévoir : une paire de chaussure de marche, vieilles baskets, bottes en caoutchouc – Pas de sandalettes. Pantalon confortable pour les enfants : pas de short ni de jupes. Prévoir un pique-nique dans un sac à dos !

Rendez-vous au parking du cimetière de Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage

