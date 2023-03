Balade guidée en fat bike électrique, 21 avril 2023, Seignosse .

Balade guidée en fat bike électrique

Le Pouy, 1798 av Charles de Gaulle Seignosse Landes

2023-04-21 11:00:00 – 2023-04-21 13:30:00

Seignosse

Landes

Les Vélos de Pilou, le loueur de vélos de Seignosse bourg, vous propose une sortie en fat bikes électriques accompagnée !

Prêts à découvrir la forêt seignossaise en fat bike, vous emprunterez à la fois les pistes cyclables et les beaux sentiers forestiers. La balade continue sur les plages de Seignosse, à marée basse bien sûr, pour vous offrir les plus beaux paysages. Un moment sportif et de détente en même temps grâce à la nature environnante.

Horaires : 11h à 13h30

Tarif : 39€ par personne.

A partir de 12 ans.

Lieu de RDV : Les Vélos de Pilou – Seignosse bourg

Nb de places limité : 10 personnes

Réservation obligatoire au 05 58 98 65 70

+33 5 58 98 65 70 Les vélos de Pilou

Les vélos de Pilou

Seignosse

