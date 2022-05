Balade guidée en canoë collectif sur la Leyre Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich Gironde 28 28 EUR La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon nous invite à une escapade bucolique, entre terre et mer, pour un autre regard sur le Bassin. Découvrez la Leyre, son Delta, sa faune et sa flore à bord d’un canoë collectif… avec un guide naturaliste du Parc Naturel des Landes de Gascogne.

