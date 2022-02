Balade guidée – Du goudron et du Jarret Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Quartiers Saint-Just, Malpassé, la Rose, les Olives, la Croix-Rouge et traversée de Plan-de-Cuques

Remonter la vallée d’une rivière urbaine, suivre au mieux le Jarret dans les quartiers où il est visible, et imaginer comment entièrement renaturer son bassin versant.



Cette promenade s’inscrit dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique. Du goudron et du Jarret là où il est visible …



