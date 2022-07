Balade guidée « Des archers préhistoriques dans le monde d’après les glaces » Freycenet-la-Cuche Freycenet-la-Cuche Catégories d’évènement: Freycenet-la-Cuche

Haute-Loire

Balade guidée « Des archers préhistoriques dans le monde d’après les glaces » Freycenet-la-Cuche, 25 août 2022, Freycenet-la-Cuche. Balade guidée « Des archers préhistoriques dans le monde d’après les glaces »

Longetrée Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

2022-08-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-25 Freycenet-la-Cuche

Haute-Loire Freycenet-la-Cuche Des archers préhistoriques dans le monde d’après les glaces. Balade guidée autour du géosite de Longetrée à Freycenet-la-Cuche archeologis.cderad@gmail.com +33 6 08 56 85 46 Freycenet-la-Cuche

