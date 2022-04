Balade guidée : « découverte des mégalithes du causse de Marcilhac » Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Balade guidée : « découverte des mégalithes du causse de Marcilhac » Marcilhac-sur-Célé

2022-07-26 09:00:00

Marcilhac-sur-Célé Lot Organisée sous la direction de Jean-Pierre Lagasquie, archéologue, cette balade concerne la découverte des mégalithes (dolmens, tumulus) du Causse de Marcilhac. Elle comprendra, en particulier la présentation détaillée du dolmen de la Dévèze-sud, par celui qui l’a découvert avant qu’il soit inscrit en tant que Monument Historique.

Sur réservation hplieurade@yahoo.fr dolmen

