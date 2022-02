Balade guidée – De la Cascade aux Étoiles Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement

Balade guidée – De la Cascade aux Étoiles Marseille 15e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 15e Arrondissement. Balade guidée – De la Cascade aux Étoiles Les Aygalades 11 traverse du cimetière Marseille 15e Arrondissement

2022-03-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-26 16:00:00 16:00:00 Les Aygalades 11 traverse du cimetière

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement À partir d’une hypothèse cartographique, ce volet nous invite à tester une possible trame verte à Marseille.

Suivant les flux écologiques, les déplacements des graines, des pollens, des insectes…

Nous tentons d’explorer une jonction qui relie la cascade des Aygalades au massif de l’Etoile.



Cette promenade s’inscrit dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique. Trame pratiquée.

Par le collectif SAFI +33 4 91 98 29 48 http://www.gr2013.fr/ À partir d’une hypothèse cartographique, ce volet nous invite à tester une possible trame verte à Marseille.

Suivant les flux écologiques, les déplacements des graines, des pollens, des insectes…

Nous tentons d’explorer une jonction qui relie la cascade des Aygalades au massif de l’Etoile.



Cette promenade s’inscrit dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique. Les Aygalades 11 traverse du cimetière Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE) Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 15e Arrondissement Autres Lieu Marseille 15e Arrondissement Adresse Les Aygalades 11 traverse du cimetière Ville Marseille 15e Arrondissement lieuville Les Aygalades 11 traverse du cimetière Marseille 15e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-15e-arrondissement/

Balade guidée – De la Cascade aux Étoiles Marseille 15e Arrondissement 2022-03-26 was last modified: by Balade guidée – De la Cascade aux Étoiles Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement 26 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône