Ancien village de Guentrange, le samedi 18 septembre à 09:30 Gratuit. Sur inscription uniquement. Départ du parcours rue de la Sportive (Stade de Guentrange). Durée du parcours : 1h30/2h.

Découverte des commerces et artisans du XXe siècle à Basse et Haute Guentrange. Ancien village de Guentrange 22 boucles des lièvres, 57100 Thionville Thionville Moselle

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00

