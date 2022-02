Balade guidée & contée : du Val Sans Retour au Graal (accessible – 2km) Tréhorenteuc, 28 avril 2022, Tréhorenteuc.

Balade guidée & contée : du Val Sans Retour au Graal (accessible – 2km) Office de tourisme 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

2022-04-28 10:30:00 – 2022-04-28 12:30:00 Office de tourisme 1, place Abbé Gillard

Tréhorenteuc Morbihan

Petits et grands, laissez-vous emporter par les contes et légendes qui entourent les lieux tout en profitant des paysages merveilleux de la forêt de Brocéliande.

Partez pour une balade de 2 km dans le Val Sans Retour, domaine de la fée Morgane en compagnie d’un guide conteur. Découvrez l’église du Graal (sous réserve de la règlementation sanitaire), l’Arbre d’Or et l’étang du Miroir aux Fées !

Rendez vous à 10h15 (départ à 10h30) à l’office de tourisme de Tréhorenteuc.

Fin de visite vers 12h30.

Côté pratique :

– COVID-19 : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique fortement conseillé.

– Visite accessible aux poussettes, personnes à mobilité réduite.

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation en ligne sur www.broceliande-vacances.com

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (sauf annulation exceptionnelle par l’Office de Tourisme)

Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

dernière mise à jour : 2022-02-01 par