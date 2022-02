Balade guidée – Beau-rély Beau-nneveine Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Balade guidée par Nicolas Memain.



Cette promenade en partenariat avec la mairie de secteur du 6/8 dans le cadre de l’événement La Voie est belle s’inscrit également dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique. Une promenade commentée du parc Borely au parc de Bonneveine en passant par la traverse Paul. Balade guidée par Nicolas Memain.



