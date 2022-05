Balade guidée – “Au fil de l’eau “, 15 juillet 2022, .

Balade guidée – “Au fil de l’eau ”

2022-07-15 – 2022-07-15

EUR 5 AU FIL DE L’EAU AU CRÉPUSCULE avec Pêche 33

Lors d’une balade commentée par un animateur Environnement, explorez tous les secrets de la faune et de la flore aquatique. Observons ensemble la faune et la flore aquatiques : oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, poissons peuplant les milieux aquatiques et leurs abords. Découvrez également l’importance de ces écosystèmes et les menaces qui les fragilisent. Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres vivants présents dans nos écosystèmes.

+33 5 57 84 86 86

OT Fronsadais

