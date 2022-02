Balade guidée – Archéologie des espaces verts Marseille 4e Arrondissement, 16 mars 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Balade guidée – Archéologie des espaces verts Parc Longchamp 32 Boulevard Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement

2022-03-16 14:00:00 – 2022-03-16 18:00:00

Marseille 4e Arrondissement

Une après-midi à la découverte de certains parcs et jardins des 4e et 5e pour mieux comprendre et valoriser les actions municipales dont les savoir-faires des agents de la ville.



Le projet municipal, à travers les actions d’urbanisme, passées et en cours, et du rôle du service des Espaces Verts, y sera éloquent et exemplaire.



Cette promenade s’inscrit dans un programme de 5 ans du projet européen Nature 4 City Life (2017-2022) qui veut favoriser une meilleure intégration de la nature dans le projet urbain dans un contexte de changement climatique.

Une tentative d’archéologie de la gestion administrative et technique des espaces verts des 4e et 5e arrondissements de Marseille.



Balade guidée par Nicolas Memain

Parc Longchamp 32 Boulevard Jardin Zoologique Marseille 4e Arrondissement

