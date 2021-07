Val-d'Isère Maison de Val Savoie, Val-d'Isère Balade guidée à vélo « Le circuit des chapelles » Maison de Val Val-d'Isère Catégories d’évènement: Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de Val

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des chapelles au cœur de Val d’Isère. Ces édifices parfois centenaires vous feront découvrir l’histoire des sociétés paysannes. Parcourez les anciens hameaux du village dans un circuit rythmé par l’histoire des chapelles où mystère et silence se dégagent de ces édifices religieux.

Matériel à prévoir : vélo classique ou VAE, eau, vêtements imperméables. Possibilité d’emprunter un vélo sur place (sur réservation, dans la limite des stocks disponibles).

Maison de Val 73150 Val d'isère Val-d'Isère Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

