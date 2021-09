Balade guidée à vélo à assistance électrique autour du chevalement d’Epagne Chevalement d’Epagne, 18 septembre 2021, Saint-Maurice-des-Noues.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chevalement d’Epagne

Tout au long d’un circuit d’environ 8 km, je vous emmène pour une balade sur les routes vallonnées de la campagne de Saint-Maurice-des-Noues et de Puy-de-Serre autour du chevalement d’Epagne. Durant cette heure, je vous propose de découvrir ce concept de balade guidée à vélo à assistance électrique. Le balade est accessible à toute personne de plus d’1,55 m qui maîtrise la pratique du vélo. Pour que la balade soit confortable, j’accompagnerai de 2 à 10 personnes. Venez chaussé confortablement et avec une bouteille d’eau.

Le tarif de 15 euros comprend le vélo à assistance électrique et ses équipements et une guide conférencière qui aura le plaisir de vous accompagner.

Je vous propose de découvrir le dernier chevalement de Vendée et les routes de campagne environnantes au rythme d’une balade guidée à vélo à assistance électrique.

Chevalement d’Epagne Epagne 85120 Saint Maurice des noues Saint-Maurice-des-Noues Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00