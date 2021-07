Huelgoat Huelgoat Finistère, Huelgoat Balade guidée à travers l’arboretum des Arbres du Monde et la Ferme de Kerohou Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat Finistère Mercredi 21 juillet, sera organisée, une balade guidée à l’arboretum des Arbres du Monde de Huelgoat jusqu’à la Ferme de Kerohou en compagnie des musiciens de Re an Are, de Jacqueline Cornec (chant) et Pascal Rouche (Contrebasse)

RDV à l’arboretum à 13H30, sur réservation, places limitées.

Tarifs : 9€/personnes et 3€ pour les moins de 6 ans.

Renseignements : 07 68 58 24 29 ou contact@lesarbresdumondeauhuelgoat.fr

