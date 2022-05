Balade guidée “A la poursuite du Mascaret”, 14 août 2022, .

Balade guidée “A la poursuite du Mascaret”

2022-08-14 – 2022-08-14

EUR 5 Venez découvrir une pépite de notre trésor girondin : le mascaret de la Dordogne.

Phénomène unique qui fascine les petits et les grands.

De nombreux points de vue existent pour admirer cette onde lunaire qui vient arroser les berges de la Dordogne dès lors que les coefficients de marée dépassent 90.

La saison phare est en fin d’été quand les niveaux d’eau sont au plus bas. Pour autant la “basse-saison” du mascaret (de novembre à juin) peut aussi offrir des moments plus délicats, magnifiés par les couleurs du soleil couchant ou bien celles du printemps…

L’Office de Tourisme du Fronsadais vous propose une sortie atypique : accompagné de votre animateur nature, vous pourrez admirer les évolutions et circonvolutions du mascaret, à raison de 3 ou 4 points de vue successifs sur la rivière.

Un point de rendez-vous donné à la réservation pour s’adapter aux conditions saisonnières.

