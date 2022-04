Balade guidée: à la découverte du patrimoine du causse de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Balade guidée: à la découverte du patrimoine du causse de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé, 19 juillet 2022, Marcilhac-sur-Célé. Balade guidée: à la découverte du patrimoine du causse de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé

2022-07-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-19

Marcilhac-sur-Célé Lot Marcilhac-sur-Célé 5 EUR Sous la conduite d’Henri-Paul Lieurade et Jean-Paul Cadet, il s’agit de découvrir quelques unes des richesses méconnues du paysage de la partie sud du causse de Marcilhac ; cette nouvelle balade permettra de visiter successivement une caselle d’une dimension inédite, qui servit d’habitat saisonnier, voire permanent, un lac de Saint Namphaise taillé dans le rocher et un puits romain plus que millénaire.

nombre de participants limités, sur réservation +33 6 28 05 07 33 @cazelle

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Ville Marcilhac-sur-Célé lieuville Marcilhac-sur-Célé Departement Lot

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele/

Balade guidée: à la découverte du patrimoine du causse de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 2022-07-19 was last modified: by Balade guidée: à la découverte du patrimoine du causse de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 19 juillet 2022 Lot Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Lot