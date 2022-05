Balade Guidée “A la découverte des grottes de Piage”

2022-08-04 08:45:00 08:45:00 – 2022-08-04 12:00:00 12:00:00 8h45 | Limité à 25 personnes | RDV transmis lors de l’inscription

Venez découvrir les vestiges du patrimoine bâti, témoins des différentes périodes d’occupation humaine de ce lieu depuis la Préhistoire ! En longeant la Relinquière, petit ruisseau qui coule sur le site, vous observerez également les différentes richesses écologiques de la zone humide qui s’est formée au contact de ce cours d’eau.

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot et la communauté de communes Quercy Bouriane Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

