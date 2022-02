Balade guidée à la chapelle Saint-Jean Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Balade guidée à la chapelle Saint-Jean Plougastel-Daoulas, 23 février 2022, Plougastel-Daoulas. Balade guidée à la chapelle Saint-Jean Musée de la fraise et du patrimoine 12 Rue Louis Nicolle Plougastel-Daoulas

2022-02-23 15:00:00 – 2022-02-23 16:15:00 Musée de la fraise et du patrimoine 12 Rue Louis Nicolle

Plougastel-Daoulas Finistère Visitez cette chapelle présente sur les bords de l’Élorn ! Dans un bel écrin de verdure, découvrez son architectureSaint-Jean est l’une des huit chapelles de la presqu’île, mais la seule avec une aussi belle vue sur la mer. Découvrez lors de cette visite l’extérieur et l’intérieur de l’édifice religieux. Durée 1h15.

A partir de 8 ans. Réservation obligatoire au minimum 2 jours avant l’animation par téléphone au 02 98 40 21 18 ou par mail : contact.musee.fraise@gmail.com

