Balade groupée – Marche des Châteaux 2021-08-24 09:30:00 – 2021-08-24 Saint-Brice-en-Coglès Place de l'Europe

Maen Roch Ille-et-Vilaine Partez pour une marche vivifiante de 7km, vous suivrez un accompagnateur le long de la marche des châteaux. Rendez-vous à 9h30 pour le départ place de l'Europe, devant l'office de tourisme de Saint-Brice-en-Coglès. Participation gratuite sur inscription.

Lieu Maen Roch Adresse Saint-Brice-en-Coglès Place de l'Europe Ville Maen Roch