Balade greeter : découverte de l’arboretum du parc du château Bagnoles de l’Orne Normandie, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Balade greeter : découverte de l’arboretum du parc du château 2021-07-13 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-13 16:30:00 16:30:00 Arboretum – Parc du château Allée Aloïs Monnet

Organisée par Greeter France. Au cours d'une promenade dans le parc du château, Jean-Pierre Bernier vous invite à découvrir les principales essences parmi les 168 espèces répertoriées. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme avant le mardi 12 juillet.

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 http://www.bagnolesdelorne.com/

dernière mise à jour : 2021-06-16

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Arboretum - Parc du château Allée Aloïs Monnet Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville 48.55325#-0.42175