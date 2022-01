Balade Greeter avec Edgard Dival – Balade VTT en forêt de Réno-Valdieu La Chapelle-Montligeon, 27 août 2022, La Chapelle-Montligeon.

Balade Greeter avec Edgard Dival – Balade VTT en forêt de Réno-Valdieu rue des Ponts Parking Tennis La Chapelle-Montligeon

2022-08-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-27 rue des Ponts Parking Tennis

La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon Orne

Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a à cœur de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir les magnifiques paysages de la forêt de Réno-Valdieu et les différents sites patrimoniaux. Passage devant le site de l’ancienne chartreuse du Valdieu, la Basilique Notre-Dame de Montligeon, la chute d’eau de Beillard. A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire. Balade limitée à 6 personnes maximum.

Balade entre 18 et 25 km. Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation. Port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoires.

contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37

