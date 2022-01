Balade Greeter avec Edgard Dival – Balade VTT en forêt de Perche-Trappe Soligny-la-Trappe, 25 juin 2022, Soligny-la-Trappe.

Balade Greeter avec Edgard Dival – Balade VTT en forêt de Perche-Trappe Soligny-la-Trappe

2022-06-25 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-25

Soligny-la-Trappe Orne

Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a à cœur de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir la faune, le flore, les jolis coins et sites patrimoniaux de la forêt. A partir de 12 ans.

Uniquement sur réservation. Balade limitée à 6 personnes maximum.

Balade entre 18 et 25 km. Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation. Port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoires.

Soligny-la-Trappe

