Balade greeter avec Denis Vétillard – Balade VTT autour des étangs de la forêt de Perche-Trappe Soligny-la-Trappe, 13 juillet 2022, Soligny-la-Trappe.

Balade greeter avec Denis Vétillard – Balade VTT autour des étangs de la forêt de Perche-Trappe Soligny-la-Trappe

2022-07-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-13

Soligny-la-Trappe Orne Soligny-la-Trappe

Denis Vétillard, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose une sortie VTT qui vous permettra d’appréhender plusieurs étangs de la forêt Perche-Trappe (leur faune et leur flore) ; des paysages magnifiques. Entre autres, les étangs Neuf, Chaumont, de la Forgé, du Gré, pourront être observés ! A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire, balade limitée à 6 personnes maximum. Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation / port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoires. Une paire de jumelles peut-être un plus pour l’observation.

Denis Vétillard, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose une sortie VTT qui vous permettra d’appréhender plusieurs étangs de la forêt Perche-Trappe (leur faune et leur flore) ; des paysages magnifiques….

Denis Vétillard, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose une sortie VTT qui vous permettra d’appréhender plusieurs étangs de la forêt Perche-Trappe (leur faune et leur flore) ; des paysages magnifiques. Entre autres, les étangs Neuf, Chaumont, de la Forgé, du Gré, pourront être observés ! A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire, balade limitée à 6 personnes maximum. Venir avec son VTT, son casque et son kit de réparation / port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoires. Une paire de jumelles peut-être un plus pour l’observation.

Soligny-la-Trappe

dernière mise à jour : 2022-01-20 par