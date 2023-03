Balade gratuite commentée par un forestier Corgoloin Corgoloin Catégories d’Évènement: Corgoloin

Côte-d'Or

Balade gratuite commentée par un forestier, 18 février 2023, Corgoloin

2023-02-18 – 2023-03-18

Côte-dOr Corgoloin EUR Le 18 mars de 9 h à 12 h : balade commentée dans la forêt communale de Corgoloin sur la gestion forestière, biodiversité, adaptation des forêts au changement climatique. Corgoloin

