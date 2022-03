Balade grand large en galupe Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

Gironde

Balade grand large en galupe Biganos, 16 avril 2022, Biganos. Balade grand large en galupe Office de tourisme du Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Biganos

2022-04-16 – 2022-04-16 Office de tourisme du Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay

Biganos Gironde 35 35 EUR Depuis le port de Biganos, descendez en barque le delta de la Leyre vers l’entrée du Bassin d’Arcachon. Le décor est magique entre bancs de sable, îlots de Malprat, port des tuiles…….Les bateliers sont des raconteurs de nature, ils sauront vous faire profiter de ces instants privilégiés et de ces petits coins secrets du delta. Depuis le port de Biganos, descendez en barque le delta de la Leyre vers l’entrée du Bassin d’Arcachon. Le décor est magique entre bancs de sable, îlots de Malprat, port des tuiles…….Les bateliers sont des raconteurs de nature, ils sauront vous faire profiter de ces instants privilégiés et de ces petits coins secrets du delta. +33 5 57 70 67 56 Depuis le port de Biganos, descendez en barque le delta de la Leyre vers l’entrée du Bassin d’Arcachon. Le décor est magique entre bancs de sable, îlots de Malprat, port des tuiles…….Les bateliers sont des raconteurs de nature, ils sauront vous faire profiter de ces instants privilégiés et de ces petits coins secrets du delta. Y.DURANTE

Office de tourisme du Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Biganos

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Biganos, Gironde Autres Lieu Biganos Adresse Office de tourisme du Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Ville Biganos lieuville Office de tourisme du Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Biganos Departement Gironde

Biganos Biganos Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biganos/

Balade grand large en galupe Biganos 2022-04-16 was last modified: by Balade grand large en galupe Biganos Biganos 16 avril 2022 Biganos Gironde

Biganos Gironde