Balade – Gourmandises enherbées, 14 mars 2021-14 mars 2021, FonsFons.

Le dimanche 14 mars 2021 à 10h30 Dans le cadre des Rendez-vous Nature, Nîmes Métropole et la commune de Fons-Outre-Gardon vous invitent à découvrir les saveurs naturelles offertes par le territoire fonsois. Les salades sauvages offrent une palette de saveurs inégalées !Pissenlit, Pétarel, Gallinette ou Barbabouc étaient autrefois fréquentes sur les tables de nos grands-parents.Durant cette marche, autant champêtre que gustative, apprenez à les reconnaître, à les cueillir et surtout à les déguster en toute sécurité.Nombre de places limité selon les normes sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.Durée : 2h00Distance parcourue : 1 à 2kmMatériel conseillé : de bonnes chaussures et un carnet de notes. Lieu de rendez-vous donné lors de la réservation. Réservation obligatoire : 04 67 59 54 62.

+33 4 67 59 54 62 https://www.nimes-metropole.fr/eco-citoyennete/les-rendez-vous-nature.html

