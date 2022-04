Balade Gourmande – Visite guidée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade Gourmande – Visite guidée, 8 juin 2022, Nantes. 2022-06-08

Horaire : 10:30 12:30

Gratuit : non 13 € (tarif plein) / 8 € (réduit) / 3 € (moins de 12 ans)Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme.Du quartier du Château à la Place Royale, ce parcours est un savoureux mélange de partage, de rencontres, d’histoire des lieux et de spécialités gourmandes de la ville.C’est entre terre et mer que Nantes a fondé son savoir-faire si singulier, des voyages de commerce du XVIIe siècle au développement industriel du XIXe siècle, à son fleuve riche en ressources. Et parce que le goût du voyage c’est aussi l’exploration culinaire, une sélection de commerces proposent des produits nantais incontournables qu’il sera possible de déguster.Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Centre-ville Nantes 44000

